Stefania Orlando a Verissimo | il racconto choc della molestia subita a 18 anni

Durante la puntata di Verissimo, Stefania Orlando ha condiviso un episodio doloroso della sua giovinezza, raccontando di essere stata vittima di una molestia avvenuta quando aveva 18 anni. La showgirl ha affermato con fermezza che non si tratta di una sua responsabilità, portando così alla luce un’esperienza personale che ha affrontato pubblicamente per la prima volta. La sua testimonianza è stata trasmessa nel pomeriggio del programma condotto da Silvia Toffanin.

“Non è stata colpa mia”. È questa la frase più forte emersa dalla testimonianza di Stefania Orlando, ospite nel pomeriggio di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Per la prima volta in televisione, la showgirl ha scelto di raccontare un episodio doloroso risalente a quando aveva 18 anni e lavorava come modella. Il racconto in studio a Verissimo. Durante l’intervista, Stefania Orlando ha ripercorso un ricordo a lungo rimosso, riemerso solo grazie a un percorso di terapia iniziato dopo il divorzio. La showgirl ha spiegato come il lavoro su sé stessa le abbia permesso di dare un significato a ciò che aveva vissuto, riportando alla luce una ferita rimasta chiusa per molti anni.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Stefania Orlando a Verissimo: il racconto choc della molestia subita a 18 anni Stefania Orlando, la confessione a Verissimo: “A 18 anni ho subito una molestia”Durante una toccante intervista a Verissimo, Stefania Orlando ha condiviso per la prima volta un episodio doloroso della sua giovinezza, rimasto a... Stefania Orlando choc a Verissimo: ‘A 18 anni molestata dal mio agente, mi sono sentita colpevole per 40 anni’Il racconto a Verissimo: una ferita mai raccontata Una confessione durissima, arrivata dopo decenni di silenzio.