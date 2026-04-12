Starbucks UK | vendite in crescita e perdite che azzerano le tasse

Nel periodo compreso tra settembre 2024 e settembre 2025, i punti vendita Starbucks nel Regno Unito hanno aperto oltre 90 nuovi locali e registrano un incremento del 6% nelle vendite. Tuttavia, la società ha annunciato una perdita di 41,3 milioni di sterline per lo stesso periodo. I dati mostrano sia una crescita del numero di negozi che un aumento delle vendite rispetto all’anno precedente.

Mentre i punti vendita Starbucks nel Regno Unito continuano a espandersi con l’apertura di oltre 90 nuovi locali e le vendite registrano una crescita del 6%, la società dichiara una perdita di 41,3 milioni di sterline per il periodo compreso tra settembre 2024 e settembre 2025. Questo risultato contabile ha permesso all’azienda britannica di ottenere un credito d’imposta pari a 13,7 milioni di sterline, alimentando un dibattito sulla gestione dei flussi finanziari verso la casa madre americana. Il meccanismo delle royalty e il paradosso dei bilanci britannici. Il cuore della controversia risiede in una dinamica finanziaria che si ripete con costanza negli ultimi dieci anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Starbucks UK: vendite in crescita e perdite che azzerano le tasse Dopo le perdite, Carolina Marconi guarda al futuro con l’adozione come prospettiva di crescita familiareCarolina Marconi, nota attrice e personalità del piccolo schermo, ha deciso di affrontare il difficile percorso della maternità con una scelta che... Biologico, una scelta in crescita. Le vendite di prodotti bio hanno raggiunto i 6,9 miliardi di euro (+6,2%)Bologna, 26 Febbraio 2026 – Le vendite di biologico nel mercato italiano, nel corso del 2025, hanno raggiunto i 6,9 miliardi di euro.