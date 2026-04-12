Stanotte coda di stagione regolare | tra assenti tanking e triple doppie di ignoti cosa ha senso guardare?

Nell'ultima notte di stagione regolare, tutte le 30 squadre scenderanno in campo per l'ultimo turno. Tra assenze, strategie di tanking e prestazioni di giocatori sconosciuti, la giornata promette sorprese e risultati incerti. Ci saranno diversi incroci e sfide che determineranno la posizione finale in classifica. Molti incontri sono ancora aperti e decidibili, rendendo questa serata particolarmente interessante per gli appassionati.

Dulcis in fundo. La stagione regolare Nba si chiuderà, a partire dalla mezzanotte ora italiana, con tutte le 30 squadre sul parquet. Con 15 partite, un’abbuffata di basket che definirà la griglia di post season. Con tante caselle ancora da riempire, specie in prospettiva play-in. Dunque gran finale da leccarsi i baffi, degno antipasto dei playoff? Forse. C’è un però, infatti. Tanking e load management, per capirci rispettivamente la tendenza delle squadra da Lotteria - che chiuderanno tra meno di 24 ore la stagione - a cercare di perdere il più possibile per aumentare le probabilità di scegliere in alto al prossimo Draft, e la volontà di preservare le energie dei migliori giocatori evitando il rischio di infortuni, confluiscono e creano una situazione quasi grottesca.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stanotte coda di stagione regolare: tra assenti, tanking e triple doppie di ignoti, cosa ha senso guardare? Nikola Jokic supera Oscar Robertson nella classifica delle triple doppie di tutti i tempiNel corso della notte, nikola jokic ha guidato i denver nuggets in una vittoria contro i chicago bulls, firmando una tripla doppia che segna un... Sneijder ci crede: «Quest’anno il derby può assegnare uno scudetto strameritato, ecco cosa penso di Pio Esposito e Stankovic. Il paragone tra Chivu e Mourinho non ha senso!»Mercato Inter, cresce la fiducia per Vicario: c’è l’apertura totale! La rivelazione di Romano e la verità sul Dibu Martinez Nico Gonzalez show, che...