Al Teatro Rosini si terrà l’ultimo spettacolo della stagione 2026, con la presenza di Giulia Cerruti in scena. L’attrice e comica porterà sul palco il suo stile di comicità, caratterizzato da toni taglienti e autoironici. La serata rappresenta l’appuntamento conclusivo di un ciclo di eventi teatrali, con ingresso aperto al pubblico. La performance si svolgerà in un contesto di stand-up comedy, con un focus sulla comicità di Cerruti.

Sarà la comicità tagliente e autoironica di Giulia Cerruti ad animare il Teatro Rosini per l’ultimo evento della stagione 2026. Domani lunedì 13 aprile, con inizio alle ore 20, l’attrice, autrice e stand-up comedian torinese sarà protagonista dello spettacolo “ Monologo di una donna con pecorino ”, evento realizzato in collaborazione con The Comedy Club. La serata, a cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura, sarà accompagnata dall’apericena preparata dal Bar Bistrot Fuoriporta. Ci sono alcune donne che verso i trent’anni iniziano a percepire che i parenti, ai pranzi di famiglia, cominciano a guardarle come si guarda un panetto di stracchino in scadenza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stand-up comedy al Rosini. Giulia Cerruti in scena

Giulia Cerruti al teatro Rosini con il suo "Monologo di una donna con pecorino"Sarà la comicità tagliente e autoironica di Giulia Cerruti ad animare il teatro Rosini per l’ultimo evento della stagione 2026.

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