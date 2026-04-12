Dopo la pausa pasquale, i playout di A3 maschile di pallavolo riprendono con la Stadium Mirandola che si gioca tutto in casa. Con un vantaggio di due vittorie a zero, la squadra gialloblù torna al Pala Simoncelli per il primo matchball che potrebbe significare la salvezza. La partita rappresenta un'occasione decisiva per evitare la retrocessione, con la squadra pronta a scendere in campo.

Archiviata la lunga sosta Pasquale, adesso nei playout di A3 maschile di pallavolo si fa sul serio: in una situazione di due vittorie a zero per la Stadium Mirandola si torna al Pala Simoncelli per quello che è il primo matchball salvezza per la squadra gialloblù. Alle 18 arriva per la quinta volta stagionale, la terza volta a Mirandola, la Sav Trebaseleghe, con cui finora i gialloblù hanno sempre vinto, ma che questa volta non ha alternativa a un successo, per poter prolungare la serie fino a gara quattro e tornare tra le mura amiche. Teoricamente la Stadium potrebbe avere un vantaggio psicologico ma in questo tipo di partite non c’è alternativa a un approccio aggressivo, quello che ci si aspetta da Sitti e compagni per chiudere il discorso in tre gare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Stadium, è un matchball. Vincere per la salvezza

Hellas, crisi senza fine: crolla anche al Mapei Stadium e la salvezza è sempre più lontanaI gialloblu sono stati superati 3-0 sul terreno di gioco del Sassuolo e la situazione di classifica ora appare disperata È sempre più difficile la...

Leggi anche: Verona, ultima spiaggia: al Mapei Stadium per una salvezza