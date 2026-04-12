Stadera | 1,5 milioni per rivoluzionare l’energia in via Agilulfo

Un progetto di aggiornamento energetico di circa 1,5 milioni di euro interesserà il complesso di edilizia residenziale pubblica in via Agilulfo 18, nel quartiere Stadera. L’intervento prevede interventi di riqualificazione per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e ridurre i consumi. La realizzazione del piano è prevista nei prossimi mesi e coinvolge diverse operazioni di manutenzione e modernizzazione.

Un importante piano di ammodernamento energetico sta per trasformare il volto del complesso di edilizia residenziale pubblica situato in via Agilulfo 18, nel quartiere Stadera. L’intervento, che punta a ridurre drasticamente i consumi, è sostenuto da un investimento totale di 1,5 milioni di euro, frutto della sinergia tra i fondi regionali e le risorse stanziate dal Comune per il Municipio 5. Il cuore finanziario dell’operazione poggia su un milione di euro derivanti dal bando regionale Seed pa, dedicato alla sostenibilità e all’efficienza degli edifici pubblici, a cui l’Amministrazione aveva presentato la candidatura lo scorso giugno. Per coprire la quota restante di 500mila euro, è necessario il cofinanziamento diretto dell’ente municipale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stadera: 1,5 milioni per rivoluzionare l’energia in via Agilulfo 1,5 milioni per rivoluzionare viabilità e sicurezza in UmbriaUn investimento da 1,5 milioni per rivoluzionare la viabilità umbra La Regione Umbria ha approvato un finanziamento da 1,5 milioni di euro per... Fratelli d’Italia: 2 milioni per rivoluzionare salute mentaleLa mossa strategica di Fratelli d’Italia per la salute mentale Il 23 febbraio 2026, mentre il cielo sopra Ancona si tinge di sereno, due consiglieri...