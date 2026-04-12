Nel turno prepasquale, lo Sprint Progresso ha ottenuto una vittoria importante sul campo di una squadra già retrocessa. La vittoria ha permesso alla squadra di Mattia Graffiedi di aumentare le possibilità di salvezza diretta nel campionato in corso. Se la stagione si concludesse oggi, il Progresso potrebbe evitare i playout, grazie ai punti raccolti in questa partita.

La vittoria centrata nel turno prepasquale, sul campo del già retrocesso Tuttocuoio ha rappresentato un autentico toccasana per il Progresso di Mattia Graffiedi che, se il campionato finisse oggi, sarebbe salvo direttamente senza dover passare attraverso i playout. Pur essendo sestultimo a quota 31, a oggi il team rossoblù potrebbe festeggiare la permanenza in categoria grazie alla franchigia di dieci punti sulla terzultima Tropical Coriano (in realtà di punti ne basterebbero otto). Il problema, per Calabrese e compagni, è che all’appello mancano ancora quattro partite e, visto che buona parte delle dirette rivali si trova in ottima salute a livello di risultati, è lecito affermare che serviranno altre vittorie per evitare di essere risucchiati nelle sabbie mobili.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sprint Progresso e Sasso devono vincere

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