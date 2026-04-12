Sabato sera a Saronno, un locale nel centro della città è stato teatro di un episodio di tensione. Secondo quanto riferito, all’interno di un locale, alcune persone avrebbero utilizzato uno spray al peperoncino, causando panico tra i presenti. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle circostanze dell’accaduto o su eventuali coinvolti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

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© Ilnotiziario.net - Spray al peperoncino in un locale, sabato sera di paura a Saronno

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