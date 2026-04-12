Spiagge devastate dal maltempo e tratti inghiottiti dalle mareggiate | appello dell' Anci

Le recenti ondate di maltempo tra il 31 marzo e il 3 aprile hanno provocato danni significativi lungo il litorale abruzzese, con spiagge danneggiate e tratti di costa inghiottiti dalle mareggiate. Sul territorio si trovano numerosi tronchi, rami e rifiuti portati dal mare, creando una situazione di forte criticità. L'Anci ha diffuso un appello riguardo alla situazione di emergenza causata dagli eventi atmosferici.