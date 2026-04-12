Spiagge devastate dal maltempo e tratti inghiottiti dalle mareggiate | appello dell' Anci
Le recenti ondate di maltempo tra il 31 marzo e il 3 aprile hanno provocato danni significativi lungo il litorale abruzzese, con spiagge danneggiate e tratti di costa inghiottiti dalle mareggiate. Sul territorio si trovano numerosi tronchi, rami e rifiuti portati dal mare, creando una situazione di forte criticità. L'Anci ha diffuso un appello riguardo alla situazione di emergenza causata dagli eventi atmosferici.
Sul litorale abruzzese le violente ondate di maltempo che hanno colpito il territorio tra il 31 marzo e il 3 aprile scorsi hanno lasciato una situazione estremamente critica con la presenza diffusa di tronchi d’albero, rami e rifiuti di ogni genere depositati dalle mareggiate. Inoltre, la forza.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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