Spezia-Mantova 0-2 aquilotti sempre più in crisi

Lo Spezia ha subito una sconfitta casalinga per 0-2 contro il Mantova. La partita si è giocata il 12 aprile 2026 e ha visto i padroni di casa non riuscire a segnare. Questa vittoria ha rafforzato la crisi della squadra, che non è riuscita a conquistare punti. La sconfitta si aggiunge alle difficoltà recenti della formazione, che continua a cercare risposte sul campo.

La Spezia, 12 aprile 2026 – Ancora una pesante sconfitta per lo Spezia, battuto in casa dal Mantova per 0-2. Un ko maturato con un gol per tempo: Bragantini al 32’, Buso 72’) con un po’ di sfortuna, vista la traversa di Artistico al 60’. Lo Spezia rimane quindi ultimo in classifica con 30 punti a meno quattro dai playout e meno sei dalla salvezza diretta. .🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spezia-Mantova 0-2, aquilotti sempre più in crisi Trento, vittoria in casa sulla Pro Patria: 2-0 e playoff sempre più vicini per gli aquilotti.Trento batte la Pro Patria 2-0: la Pro Patria incassa la sconfitta, il Trento si avvicina ai playoff Trento, 15 febbraio 2026 – Il Trento ha superato... Modena-Spezia 3-0: è il De Luca-show e gli aquilotti vanno k.o.Modena, 13 marzo 2026 – Capitola al Braglia lo Spezia di Donadoni nell'anticipo della trentesima giornata di Serie B, non facendo seguito a quanto di...