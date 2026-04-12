Sparatoria Secondigliano si costituisce Savio Margarita | Ho sparato al mio patrigno

Nella serata di giovedì, in Corso Italia a Secondigliano, un uomo di 49 anni è stato ferito in una sparatoria avvenuta davanti a una farmacia di turno. Gli agenti della Polizia di Stato hanno rapidamente identificato e arrestato il presunto autore dell'evento, che si è poi costituito spontaneamente. Si tratta di un uomo che ha ammesso di aver sparato al suo patrigno, secondo quanto dichiarato agli inquirenti.

Hanno impiegato poco gli investigatori della Polizia di Stato ad individuare movente ed autore del ferimento di Salvatore Marino, 49 anni, nella serata di giovedì in Corso Italia, a Secondigliano, non distante da una farmacia di turno per la notte, tra gente che andava e veniva e auto in transito.🔗 Leggi su Napolitoday.it Napoli, agguato a Secondigliano: si costituisce il presunto responsabileSi è conclusa dopo poche ore la fuga di Savio Margarita, l’uomo ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta questa notte corso Secondigliano, a... Sparatoria a Milano, l’agente che ha ucciso il 28enne armato di pistola a salve: “Ho avuto paura e ho sparato”Durante l'interrogatorio in Questura davanti al pm, il poliziotto che ieri ha sparato e ucciso un 28enne armato di pistola a salve durante...