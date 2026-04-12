Spalletti rinnova Comolli epurato | Dopo un errore del genere viene licenziato

Dopo l’annuncio del rinnovo di Luciano Spalletti come allenatore, nelle settimane successive si sono susseguite tensioni a livello dirigenziale. La decisione di allontanare un dirigente chiave è stata comunicata ufficialmente, in seguito a un errore che ha portato alla sua cessione. La situazione ha attirato l’attenzione dell’amministratore delegato, che ha commentato la scelta come inevitabile in seguito all’incidente.

La decisione presa da John Elkann Comolli nel mirino, di nuovo. Stavolta all’indomani dell’ufficialità del rinnovo di Luciano Spalletti. Il tecnico ha rinnovato con la Juve fino a giugno 2028. Spalletti rinnova, Comolli saluta: “Dopo un errore del genere viene licenziato” (AnsaFotoGrok) – Calciomercato.it “Da quando si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il club e sull’intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che fosse la persona giusta. Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del club, e i suoi valori rappresentano la nostra identità”.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Spalletti rinnova, Comolli epurato: “Dopo un errore del genere viene licenziato” Spalletti rinnova con la Juventus fino al 2028, Comolli: “È la persona giusta”Torino, 10 aprile 2026 – La Juventus e Luciano Spalletti proseguiranno assieme: sancito il matrimonio fino al 2028, ora è ufficiale. Comolli dopo il rinnovo di Spalletti: «Siamo molto contenti della firma. I suoi valori rappresentano la nostra identità»di Francesco SpagnoloComolli ha commentato il rinnovo di Spalletti esprimendo la sua soddisfazione per la firma del tecnico della Juventus.