Durante una recente intervista, il calciatore ha espresso entusiasmo per aver avuto l’opportunità di giocare sotto la guida di Luciano Spalletti, definendolo il miglior allenatore incontrato nella sua carriera. Ha inoltre ricordato con entusiasmo il periodo trascorso alla Juventus, dove ha condiviso il campo con un noto attaccante portoghese. La sua emozione si è concentrata sull’esperienza di aver affrontato un compagno di squadra di grande calibro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Parma, Italia – Weston McKennie, il talentuoso centrocampista della Juventus, ha recentemente elogiato Luciano Spalletti, descrivendolo come il miglior allenatore della sua carriera. Durante un’intervista rilasciata per il formato “Remember the Name” di DAZN, McKennie ha condiviso la sua esperienza con il tecnico bianconero, sottolineando l’impatto positivo che Spalletti ha avuto sul suo rendimento e sul clima all’interno della squadra. Dalla sua opinione, McKennie ha osservato un cambiamento significativo nella sua carriera, specialmente dopo la firma del rinnovo contrattuale con la Juventus.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Spalletti, il miglior allenatore: McKennie emozionato per aver giocato con Ronaldo alla Juventus.

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McKennie: "Spalletti il miglior allenatore in carriera. E quei bagni ghiacciati di CR7 alle 3..."A Bergamo non ci sarà per squalifica e per Spalletti sarà un problema non da poco.