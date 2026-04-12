L’allenatore ha commentato la partita in un’intervista a Mediaset, definendo la vittoria della sua squadra “sporca” ma sottolineando come siano poche le squadre ad aver dominato in quel campo. Ha anche parlato di un giocatore che non stava bene durante l’incontro, senza fornire ulteriori dettagli. La sua analisi si è concentrata sull’andamento complessivo della gara e sulla performance della squadra avversaria.

di Luca Fioretti Spalletti a Mediaset: «Vittoria sporca ma ne ho viste poche di squadre venire qui e dominare». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo il match andato in scena a Bergamo tra Atalanta e Juventus e terminato 0-1 in favore dei bianconeri. Le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO VITTORIA – « Non è stata una vittoria di quelle brillantissime però lei lo sa dove siamo, a Bergamo, contro l’Atalanta. Io ne ho viste poche squadre vincere qui senza difficoltà, il Bayern. Noi avevamo due tre cose da mettere a posto e sapevamo sarebbe stata durissima » BOGA – « Ha giocato centravanti e ha segnato nel ruolo dove l’avevamo messo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Mediaset: «Vittoria sporca ma ne ho viste poche di squadre venire qui e dominare. Yildiz? Non stava bene»

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