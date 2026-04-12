Spallette sull' Arno a difendere i lavori anche la Soprintendente Ranaldi | Polemica sterile

Le spallette lungo il fiume Arno continuano a essere al centro di discussioni dopo i lavori di restauro effettuati su Lungarno Acciaiuoli. La soprintendente ai Beni culturali e architettonici ha dichiarato che la polemica attorno agli interventi è sterile, difendendo le scelte fatte per coprire le vecchie pietre a vista con una vernice chiara. La questione riguarda principalmente l’aspetto estetico e le modalità di restauro adottate.

Le spallette dell’Arno non smettono di far discutere. Dopo la polemica emersa in merito ai lavori di rifacimento, in particolare quelli su Lungarno Acciaiuoli, per la copertura delle vecchie pietre a vista con una mano di vernice chiara, la soprintendente ai Beni culturali e architettonici.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Ranaldi apre all'isola temporanea sull'Arno: “Mi piacerebbe”Firenze, 11 aprile 2026 - La soprintendente per Belle arti e Paesaggio di Firenze Antonella Ranaldi apre all'idea di un'isola galleggiante sull'Arno.