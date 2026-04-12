Spada in carrozzina a Roma | trionfi e nuovi campioni sul podio

Domenica 12 aprile 2026, le pedane del Centro Logistico Sportivo dell’Aeronautica Militare a Roma hanno accolto l’ultima fase della Prova Nazionale Paralimpica dedicata alla spada in carrozzina. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni italiane, che si sono sfidati in varie categorie di gara. I combattimenti si sono svolti nel rispetto delle regole stabilite dal regolamento paralimpico, con un’attenzione particolare alla tecnica e alla sportività.

Le pedane del Centro Logistico Sportivo dell’Aeronautica Militare a Roma hanno ospitato, questa domenica 12 aprile 2026, l’ultimo atto della Prova Nazionale Paralimpica, con un programma interamente focalizzato sulla disciplina della spada in carrozzina. La giornata conclusiva del fine settimana romano ha l’incoronazione di sei diversi vincitori attraverso sei competizioni distinte, integrando la componente agonistica con momenti di valore simbolico legati al 2° Memorial Agesilao Greco, dedicato ai giovani esordienti e alle prime lame della scherma olimpica. Il bilancio tecnico delle categorie A, B e C. L’analisi dei risultati evidenzia una distribuzione dei successi che tocca diverse realtà associative nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spada in carrozzina a Roma: trionfi e nuovi campioni sul podio Coppa del Mondo di Spada, l’Italia Femminile sul podio: arriva la medaglia di bronzoWuxi, 8 febbraio 2026 – Seconda giornata di gare e quarta medaglia per l’Italia della spada femminile nella prova di Coppa del Mondo di Wuxi. Campionati Regionali, Danza Sportiva: due piccoli campioni sanniti sul gradino più alto del podioGrande emozione a Giugliano dove si sono svolti i campionati regionali FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva).