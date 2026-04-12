Spaccio porta a porta | trovato con droga soldi e l’agenda con la contabilità dei clienti

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 49 anni a Pomezia durante un’operazione contro lo spaccio di droga. Durante la perquisizione, sono stati trovati sostanze stupefacenti, un bilancino di precisione e un taccuino con la lista dei clienti. L’attività di vendita sembra essere gestita in modo organizzato, con riferimenti specifici alla contabilità e alle consegne. L’uomo si trova ora in custodia presso la caserma.