Spacciatore in manette alla stazione

Nella serata di sabato, intorno a mezzanotte, alla stazione di Rimini un uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento ha portato all’arresto immediato, senza ulteriori dettagli sulla procedura. L’episodio si aggiunge a una serie di interventi simili nella zona nelle ultime settimane. La polizia ha confermato l’operazione senza fornire ulteriori informazioni sui soggetti coinvolti.

Rimini, 12 aprile 2026 – Un altro spacciatore in manette alla stazione. L’arresto è stato eseguito sabato sera intorno a mezzanotte. I soldati dell’Esercito – che presidia costantemente l’area della stazione con l’operazione ‘Strade sicure’ – hanno fermato per un controllo un giovane sospettato di spaccio. Sospetti che si sono rivelati fondati: i militari, insieme alla polizia ferroviaria, l’hanno perquisito trovandogli addosso 200 grammi di hashish. Lo spacciatore è stato arrestato e portato in cella, in attesa della direttissima. Domattina comparirà davanti al giudice. Si tratta del secondo spacciatore fermato in pochi giorni alla stazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spacciatore in manette alla stazione Leggi anche: Spacciatore con l'auto a noleggio in manette Eroina in cocaina in viale Crispi, spacciatore 27enne in manetteGli agenti della Volante lo hanno sorpreso mentre vendeva dosi tra i portici del viale Ha tentato di gettare la droga in un'aiuola Ancora... 1991 - Lethal Justice - Where the police vow to protect and punish... (Crime,Thriller)