Sottil Un risultato giusto ma quel fallo

Il tecnico del Modena ha commentato il pareggio ottenuto sul campo del Bolzano, definendolo complessivamente positivo. L’allenatore ha riconosciuto che il risultato è giusto, anche se ha sottolineato che ci sono stati momenti in cui un fallo ha influenzato l’andamento della partita. La partita si è conclusa con un pareggio che, secondo lui, può essere accettato, senza però nascondere qualche rammarico per alcune situazioni specifiche.

di Alessandro Bedoni BOLZANO Tutto sommato il pari raccolto dal Modena al Druso è un risultato da accettare, e su questo anche Andrea Sottil (foto) è d’accordo. "È vero, anche se nel primo tempo abbiamo avuto anche più di un’occasione per raddoppiare. Abbiamo impattato la gara bene, con Chichizola bravissimo a parare il rigore, anche se nell’occasione si è fatto male. Affrontavamo contro una squadra scorbutica, che ha un tipo di calcio che tende a farti giocare male. Ma i ragazzi sono stati bravi a fare quello che avevo chiesto, poi nella ripresa non riuscivamo più a ripulire le palle come nella prima frazione, loro ci hanno schiacciato un po’ dentro l’area con palloni lunghi e abbiamo perso qualche duello.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sottil "Un risultato giusto, ma quel fallo..." Terzo risultato utile di fila per Sottil: "Davanti potevamo fare meglio"EMPOLI Terzo risultato utile consecutivo, strappato comunque su un campo mai semplice, però negli occhi di Andrea Sottil si legge un po’ di delusione. Leggi anche: Fiorentina-Inter: arbitro giusto sul fallo di mano controverso nel pareggio 1-1.