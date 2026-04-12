Sospensione idrica fino a 48 ore | quante scorte d' acqua prevedere e come comportarsi

Lunedì 13 aprile, il servizio idrico sarà sospeso nel territorio comunale di Chieti dalle ore 6 e potrebbe durare fino a 48 ore. La sospensione si rende necessaria per interventi di potenziamento e miglioramento della rete di distribuzione. Le autorità consigliano di prevedere adeguate scorte d'acqua e di adottare comportamenti responsabili per affrontare eventuali disagi durante questo periodo.

In vista della sospensione programmata del servizio idrico che coinvolgerà l'intero territorio del comune di Chieti dalle ore 6 di lunedì 13 aprile e che potrà protrarsi fino a circa 48 ore per consentire interventi di potenziamento e miglioramento della rete, l'Aca fa il punto della situazione e.🔗 Leggi su Chietitoday.it Guasto alla condotta, stop all’acqua a Pellezzano: sospensione idrica fino alle 19Disagi a Pellezzano nella giornata di oggi a causa di un’improvvisa interruzione idrica. Acqua bloccata 48 ore: emergenza idrica nell’EnneseUna rottura improvvisa della condotta in contrada Sparacollo ha bloccato l’erogazione idrica per 48 ore in numerosi comuni dell’Ennese, a partire...