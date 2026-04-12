Sorrento incidente in porto | Amalfi Jet urta alcune imbarcazioni durante l’attracco

Un incidente si è verificato nel porto di Sorrento, quando un'unità veloce ha urtato alcune imbarcazioni mentre si stava avvicinando al molo. Non ci sono stati feriti tra passeggeri ed equipaggio. La Capitaneria di porto ha disposto il fermo temporaneo del mezzo, che successivamente è tornato in servizio. L'incidente ha coinvolto un traghetto della stessa compagnia di navigazione.

Nessun ferito tra passeggeri ed equipaggio nel corso dell'incidente avvenuto a Sorrento. La Capitaneria dispone il fermo precauzionale del mezzo veloce, poi tornato in servizio. Per cause ancora in fase di accertamento, l’unità non è riuscita a ridurre completamente l’abbrivio finendo per urtare alcuni motoscafi ormeggiati nello specchio acqueo del porto. A bordo dell’imbarcazione viaggiavano 22 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio: tutti sono rimasti illesi e non si è reso necessario alcun intervento sanitario. La Capitaneria di porto ha disposto, in via precauzionale, il fermo dell’unità, che era attesa in partenza per Castellammare di Stabia.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Sorrento, incidente in porto: Amalfi Jet urta alcune imbarcazioni durante l’attracco Sorrento, ‘Amalfi Jet’ urta barche: nessun feritoTempo di lettura: 2 minutiUn incidente marittimo, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato nella serata di ieri nel porto di Sorrento... Pontecagnano, attracco per imbarcazioni sul litorale: intesa Provincia-ComuneL’infrastruttura da 200 metri rientra nel Masterplan: previsti servizi a terra e parcheggi, ma l’intervento resta vincolato al ripascimento...