SORRENTO | eco Crans-Montana nei controlli dei Carabinieri Discoteca sospesa

A Sorrento, i Carabinieri hanno avviato controlli mirati alle normative antincendio presso una discoteca locale. Durante le verifiche, è stata riscontrata una violazione delle norme di sicurezza e la struttura è stata temporaneamente sospesa. Il titolare dell’attività è stato denunciato per le irregolarità riscontrate. Le operazioni si sono svolte nel rispetto delle procedure previste per garantire la sicurezza pubblica.

Controlli antincendio a Sorrento: discoteca sospesa e titolare denunciato. Normativa antincendio il focus dei controlli dei Carabinieri a Sorrento. I militari della stazione locale hanno ispezionato una discoteca, nel pieno di una serata musicale. Considerate le violazioni in materia di sicurezza e sulle regolamentazioni menzionate in apertura, l’evento è stato interrotto. L’attività, invece, è stata sospesa. Quello che è stato rilevato è un campionario di violazioni. Dagli estintori posizionati in modo irregolare al piano antincendio non adeguato alla planimetria del locale fino all’impianto antincendio non a norma. Il titolare della discoteca è stato denunciato e sanzionato per oltre 17mila euro.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - SORRENTO: eco Crans-Montana nei controlli dei Carabinieri. Discoteca sospesa Firenze: più controlli nei locali dopo Crans Montana, chiusa discoteca in via dei ServiNella notte fra il 30 e il 31 gennaio 2026 è stato chiuso un noto locale in via dei Servi a due passi dal Duomo. Crema come Crans Montana: incendio di addobbi in discoteca, licenza sospesaPrincipio di incendio “fotocopia” di quello che ha provocato la strage di capodanno al Constellation di Crans Montana: è successo in una nota...