Sorrento ‘Amalfi Jet’ urta barche | nessun ferito

Nella serata di ieri, nel porto di Sorrento, si è verificato un incidente marittimo durante le operazioni di attracco di un'unità veloce di linea. Un'imbarcazione ha urtato alcune barche nel tratto portuale, senza provocare feriti o danni rilevanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i servizi di sicurezza marittima per gestire la situazione e verificare le cause dell’incidente.

Tempo di lettura: 2 minuti Un incidente marittimo, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato nella serata di ieri nel porto di Sorrento durante le manovre di attracco di un mezzo veloce di linea. L’unità “Amalfi Jet”, proveniente da Capri, era in fase di ingresso nello scalo per lo sbarco dei passeggeri. Per cause in corso di accertamento, il mezzo non è riuscito a ridurre completamente l’abbrivio ed ha quindi urtato alcuni motoscafi ormeggiati nello specchio acqueo del porto. L’episodio non ha avuto conseguenze per le persone a bordo; sull’unità viaggiavano 22 passeggeri e 8 componenti dell’equipaggio. Tutti sono rimasti illesi e non si sono rese necessarie cure mediche.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sorrento, ‘Amalfi Jet’ urta barche: nessun ferito Leggi anche: Treno urta ragazzino su binari, ferito Bologna, treno merci urta un ragazzino che attraversa i binari: feritoUn treno merci ha urtato un ragazzino che stava attraversando i binari nella stazione di Samoggia, nel Bolognese, ferendolo, non in modo grave.