A Sorrento sono stati iscritti nel registro degli indagati 21 persone nell’ambito di un’indagine sugli appalti pubblici. Durante le verifiche, è stato trovato uno degli indagati in possesso di 115 mila euro a casa. Le autorità hanno avviato accertamenti per approfondire le presunte irregolarità nelle procedure di assegnazione e gestione degli appalti nella zona. La vicenda coinvolge vari soggetti legati al settore degli appalti pubblici.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha avviato una significativa inchiesta riguardante appalti e concorsi pubblici indetti dal Comune di Sorrento. Sotto la direzione del Giudice per le Indagini Preliminari, sono state notificate richieste di interrogatorio preventivo e sono stati avviati controlli e perquisizioni. Al momento, 15 individui sono sotto indagine per reati di corruzione, violazione dei doveri d’ufficio e turbative nella libertà degli incanti. Le indagini riguardano una serie di appalti e concorsi pubblici svolti dal Comune di Sorrento tra il 2022 e il 2024.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sorrento: 21 indagati per appalti illeciti, uno trovato con 115 mila euro a casa.

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