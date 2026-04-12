Sorpresa al tavolo pakistano | Navi militari americane sono a Hormuz per sminarlo

Una sorpresa si è verificata al tavolo di negoziazione pakistano, quando è stato riferito che navi militari americane si trovano nello stretto di Hormuz per operazioni di sminamento. Nel frattempo, ministri di diversi paesi continuano i colloqui con i rappresentanti di Iran e Arabia Saudita, con alcuni media che segnalano progressi e altri che parlano di una fase di stallo. Si prospetta un secondo round di incontri.

Prova a prendere slancio l’iniziativa diplomatica americana per porre fine al conflitto iraniano. Ieri, il team negoziale di Washington si è incontrato a Islamabad con quello di Teheran alla presenza di alti funzionari pakistani. In particolare, la squadra americana era composta da JD Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre quella della Repubblica islamica era capitanata dal presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, nonché dal ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi. Per Islamabad era invece presente il capo delle Forze di difesa pakistane, il generale Asim Munir. Ieri sera, mentre La Verità andava in stampa, gli incontri non si erano ancora conclusi.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sorpresa al tavolo pakistano: «Navi militari americane sono a Hormuz per sminarlo» I sottomarini Ghadir, piccoli e micidiali: sono l’incubo delle navi militari Usa nello Stretto di HormuzRoma, 25 marzo 2026 - Diversi siti specializzati indicano nel sottomarino Ghadir la vera arma letale dell’Iran nello Stretto di Hormuz. Leggi anche: Navi da guerra americane attraversano Hormuz, l'alt di Teheran al cacciatorpediniere: «Se prosegui sarai attaccato». E scompare il segnale