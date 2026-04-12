Sondrio celebra il bio | 70 aziende e lo show cooking di Lucia Cuffaro

A Sondrio si è aperta la Fiera del Biologico della Montagna Alpina, un evento che coinvolge circa 70 aziende del settore. L’iniziativa si svolge in concomitanza con le celebrazioni di Sondrio Primavera, creando un palinsesto di attività dedicate alla stagione estiva. Un momento di confronto e promozione per il settore biologico locale, con momenti di showcooking e incontri con operatori e produttori.

Sondrio ha inaugurato ieri la Fiera del Biologico della Montagna Alpina, un evento che si intreccia con le celebrazioni di Sondrio Primavera per offrire un ventaglio di proposte legate alla stagione calda. Il debutto della manifestazione, favorita da condizioni climatiche ottimali, ha la partecipazione di 70 aziende espositrici, tra cui spiccano 20 realtà del territorio locale, concentrando l’attenzione sulla valorizzazione delle filiere montane. La piazza Cavour è diventata il cuore pulsante del verde cittadino ospitando il mercato dedicato alle piante e al, mentre la tensostruttura situata in piazza Garibaldi ha accolto i visitatori per un momento di approfondimento pratico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sondrio celebra il bio: 70 aziende e lo show cooking di Lucia Cuffaro Tipicità, Coldiretti Marche battezza la prima giornata con lo show cooking dei suoi cuochi contadiniUn appuntamento che mette al centro la cucina rurale marchigiana, reinterpretata attraverso le mani di chi la terra la vive ogni giorno AnconaToday è... Da Messina a Hong Kong, ritorno da due stelle Michelin: lo chef De Vuono in show cooking all’“Antonello”Un viaggio che parte da Messina e arriva fino a Hong Kong, passando per cucine stellate e esperienze internazionali, per poi tornare idealmente...