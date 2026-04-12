Solomon torna a sorridere E ora prenota una maglia Kean e Parisi da valutare

Manor Solomon ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e dovrebbe essere convocato per la partita di domani contro la Lazio. La Fiorentina ha annunciato questa novità dal Viola Park, segnando un passo avanti importante per il giocatore. Intanto, la società sta valutando le condizioni di Kean e Parisi, senza ancora prendere decisioni definitive. La squadra si prepara dunque ad affrontare la prossima sfida con alcune novità in rosa.

La notizia migliore, in casa Fiorentina, è arrivata dal Viola Park: Manor Solomon è tornato in gruppo (stavolta - a quanto pare - in modo definitivo) e salvo sorprese sarà convocato per la sfida di domani contro la Lazio. Un rientro tutt’altro che banale, perché cade nel momento chiave della stagione viola, tra la volata finale in campionato e il difficile ritorno di Conference contro il Crystal Palace. L’esterno ha svolto per intero l’allenamento di ieri pomeriggio, lasciandosi definitivamente alle spalle i postumi della lesione di III grado al retto femorale rimediata a fine febbraio contro lo Jagiellonia. In realtà Solomon era clinicamente guarito già da un paio di settimane, ma tra una gestione personalizzata e il sospetto di una lieve ricaduta (sempre smentita, però, dal club) non era ancora tornato a disposizione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Solomon torna a sorridere. E ora prenota una maglia. Kean e Parisi da valutare Fiorentina: Solomon pronto per la Lazio. Ancora in dubbio Kean e ParisiFIRENZE – La vittoria del Cagliari sulla Cremonese (1-0, gol decisivo di Sebastiano Esposito) è una buona notizia per la Fiorentina. Fiorentina: i convocati per il Crystal Palace. Kean, Parisi e Solomon non ci sonoFIRENZE – Molte assenze pesanti nella Fiorentina per la partita di Conference League in programma domani, 9 aprile 2026, alle 21 a Londra sul campo...