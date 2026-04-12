Social media vietati sotto i 15 anni | proposta di legge affida alle scuole programmi di educazione digitale obbligatori e istituisce un Osservatorio nazionale presso il Ministero

Una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati prevede il divieto di utilizzo dei social media per i minori di quindici anni. La legge, presentata dalla Lega con prima firmataria una deputata del partito, stabilisce anche che le scuole debbano attuare programmi di educazione digitale obbligatori. Inoltre, istituisce un Osservatorio nazionale presso il Ministero dedicato a monitorare le questioni legate all’uso delle reti sociali da parte dei giovani.

La proposta di legge n. 2777, presentata alla Camera dei Deputati il 29 gennaio scorsi su iniziativa della Lega (prima firmataria la deputata Giorgia Latini) introduce un divieto generale di utilizzo delle reti sociali telematiche per i minori di quindici anni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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