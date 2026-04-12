Soccorso veterinario 2.0 | arriva il tele-triage nelle ambulanze

Ieri mattina, presso la sede di Palazzo Duemiglia, il Lions Club Cremona Europea ha consegnato due sistemi di monitoraggio per il tele-triage alle ambulanze dell’associazione Il Fiocco. Questi dispositivi permettono di gestire in modo più rapido ed efficiente le emergenze veterinarie grazie alla possibilità di consultare specialisti a distanza durante il soccorso. L’installazione di queste tecnologie rappresenta un passo avanti nel settore del soccorso veterinario.

Il Lions Club Cremona Europea ha consegnato ieri mattina, presso la sede di Palazzo Duemiglia, due avanzati sistemi di monitoraggio per il tele-triage alle ambulanze dell’associazione Il Fiocco. L’intervento tecnologico mira a trasformare i mezzi di soccorso del servizio Ambulanze Veterinarie Cremona in unità mobili capaci di offrire assistenza immediata e diagnostica ai piccoli pazienti durante il tragitto verso le strutture specializzate. La tecnologia che accorcia le distanze tra soccorso e clinica. L’innovazione portata a disposizione dei volontari de Il Fiocco non si limita a un semplice aggiornamento strumentale, ma introduce una vera e propria connessione digitale tra l’ambulanza e il medico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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