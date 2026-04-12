Sneakers sostenibili | come l’industria delle scarpe affronta l’impatto ambientale

Le sneakers sono tra gli accessori più diffusi e utilizzati nel mondo odierno, accompagnando molte persone ogni giorno. Recentemente, il settore ha iniziato a concentrarsi su pratiche di produzione più sostenibili, con aziende che adottano materiali ecocompatibili e processi meno inquinanti. Questa evoluzione si inserisce in un più ampio tentativo di ridurre l’impatto ambientale legato alla produzione di calzature. La tendenza a privilegiare modelli più rispettosi dell’ambiente si sta diffondendo tra consumatori e produttori.

C’è un oggetto immancabile in qualsiasi armadio, indipendentemente dall’età, dal genere, dallo stile, delle abitudini: un paio di sneakers. Che siano scarpe da running super ammortizzate o modelli casual da indossare sotto un vestito, le sneakers mettono quasi tutti d’accordo e sono ormai sdoganate anche al di fuori dei contesti sportivi. Lo confermano i numeri: a livello globale i volumi si attestano sui 2,5 miliardi di paia immesse sul mercato ogni anno, con una netta prevalenza del segmento lifestyle (circa il 60%). A questi bisogna aggiungere un altro 12-15% di vendite di seconda mano. La produzione è fortemente concentrata, con i grandi poli manifatturieri asiatici che realizzano circa il 72% delle unità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sneakers sostenibili: come l’industria delle scarpe affronta l’impatto ambientale Magazzini sostenibili: come la tecnologia può ridurre l’impatto ambientale della supply chainLa sostenibilità della supply chain non è più soltanto una questione reputazionale. Più comode delle ballerine, più chic delle sneakers: queste scarpe sono il segreto per look femminili senza tacchiAmmettiamolo: c’è un eterno dilemma che ci assale ogni mattina davanti alla scarpiera.