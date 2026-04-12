SmackDown 10.042026 Go Home Pat

Benvenuti all’anteprima di SmackDown, trasmesso dal SAP Center di San Jose, in California. La puntata si svolge a otto giorni dall’ultimo evento e presenta diverse sfide in vista delle prossime settimane. Sono previste confronti tra diversi lottatori, con alcuni incontri già annunciati e altri ancora da definire. La serata si concentra su incontri singoli e battaglie che potrebbero influenzare gli sviluppi futuri del roster.

Benvenuti all’analisi di SmackDown, in onda dal SAP Center di San Jose, California. A otto giorni da WrestleMania 42, la puntata deve fare i conti con le polemiche della settimana scorsa legate al controverso coinvolgimento di Pat McAfee nel feud tra Cody Rhodes e Randy Orton, una mossa ritenuta da molti forzata e calata dall’alto dalla TKO, che anche questa settimana ha un ruolo ingombrante nello show. Serata che vede Jade Cargill affrontare IYO SKY nel main event e il ritorno sul ring di Jacob Fatu contro Tama Tonga. Lo show si apre con un recap delle vicende della settimana scorsa, con la rivelazione di Pat McAfee come alleato di Randy Orton e il pestaggio su Cody Rhodes.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - SmackDown 10.04.2026 Go Home Pat Dynamite 01.04.2026 Winnipeg. AEW. I’m home”Benvenuti all’analisi di Dynamite, in diretta dal Canada Life Centre di Winnipeg, Manitoba, Canada. WWE: Fan furiosi per Jelly Roll e Pat McAfee, pioggia di dislike dopo SmackDownI fan della WWE non hanno perso tempo a far sentire la propria voce dopo la puntata di SmackDown del 10 aprile e la reazione al segmento con Jelly... Full SmackDown highlights: Jan. 2, 2026