L’allenatore dello slot ha dichiarato che la vittoria del Fulham potrebbe influenzare positivamente le possibilità del Liverpool di qualificarsi alla Champions League. Slot spera che il risultato possa dare slancio alla squadra in vista della partita di ritorno contro il Paris Saint-Germain. Tuttavia, ha precisato che una vittoria da sola non cambierà drasticamente l’atmosfera ad Anfield.

Breaking: Arne Slot spera che il Liverpool possa portare lo slancio dalla vittoria per 2-0 sul Fulham alla rivincita della prossima settimana contro il Paris Saint-Germain, ma sa che una vittoria non è sufficiente per cambiare completamente l’atmosfera ad Anfield. Il Liverpool si è avvicinato alla partita di sabato in pessima forma, dopo essere stato eliminato dalla FA Cup dal Manchester City prima di perdere 2-0 contro il PSG nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Anche i Reds non hanno vinto nelle tre precedenti partite di Premier League, ma i gol nel primo tempo di Rio Ngumoha e Mohamed Salah hanno conquistato una vittoria tanto necessaria.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Slot afferma che la vittoria del Fulham può dare slancio all’atto di salvataggio della Champions League del Liverpool

Arne Slot verrà licenziato se il Liverpool perderà la Champions League, avverte Keith WynessFa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’ex amministratore delegato dell’Everton Keith Wyness ha clamorosamente affermato che Arne Slot sarà...

Formazioni ufficiali PSG-Liverpool, le scelte di Luis Enrique e Slot per il match di Champions LeagueCalciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci...