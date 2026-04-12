Dopo il terremoto del 2016, l’Ufficio Speciale Ricostruzione ha destinato oltre un milione di euro per i lavori di recupero dei cimiteri di Carassai e Appignano, due dei comuni colpiti nel Piceno. Le risorse sono state assegnate per interventi di ripristino e miglioramento delle strutture, al fine di ripristinare il decoro urbano e preservare i luoghi della memoria in queste zone.

L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha stanziato nuove risorse per il recupero dei luoghi della memoria e del decoro urbano nelle zone colpite dal sisma del 2016, con interventi mirati in provincia di Ascoli. I fondi approvati riguardano la messa in sicurezza e la ristrutturazione di aree cimiteriali a Carassai e Appignano del Tronto, coinvolgendo sia il capoluogo che le frazioni. Interventi strutturali tra Carassai e Rocca Montevarmine. Il piano di ripresa tocca direttamente il tessuto sociale di Carassai attraverso due provvedimenti distinti che mirano alla stabilità delle strutture religiose e funzionali legate ai luoghi di sepoltura. La prima tranche di finanziamenti, pari a 150.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma nel Piceno: oltre 1 milione per i cimiteri di Carassai e Appignano

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