Sirius-Hammarby lunedì 13 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 13 aprile 2026 alle 19:00 si gioca l’ultima partita del secondo turno di Allsvenskan tra Sirius e Hammarby. La sfida si svolge allo stadio di Sirius, con le formazioni ufficiali già annunciate. Sirius, che ha ripreso il campionato con Engelmark come allenatore, disputa il suo decimo anno consecutivo in massima serie. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati dai bookmaker prima del calcio d’inizio.

Ultima gara in programma del secondo turno di Allsvenskan che vede il Sirius opposto all’Hammarby. I nerazzurri sono ripartiti da Engelmark e sono al decimo anno consecutivo di massima serie. Obiettivo che rimane la salvezza, da raggiungere il prima possibile con le solite armi, grinta e lanciando giovani. I Bajen hanno dovuto salutare Hellberg approdato al Middlesborough e si sono affidati a Karlsson, ex Vasteras. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sirius-Hammarby (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Sirius-Hammarby (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiUltima gara in programma del secondo turno di Allsvenskan che vede il Sirius opposto all’Hammarby.