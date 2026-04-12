Il secondo turno di Allsvenskan si conclude con la partita tra Sirius e Hammarby, in programma lunedì 13 aprile 2026 alle 19:00. Sirius, che ha ripreso da Engelmark, disputa la sua decima stagione consecutiva nella massima divisione svedese. La sfida vede i nerazzurri affrontare una squadra con diverse presenze in campionato, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili per gli appassionati che seguono l'incontro.

Ultima gara in programma del secondo turno di Allsvenskan che vede il Sirius opposto all’Hammarby. I nerazzurri sono ripartiti da Engelmark e sono al decimo anno consecutivo di massima serie. Obiettivo che rimane la salvezza, da raggiungere il prima possibile con le solite armi, grinta e lanciando giovani. I Bajen hanno dovuto salutare Hellberg approdato al Middlesborough e si sono affidati a Karlsson, ex Vasteras. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sirius-Hammarby (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Eyupspor-Samsunspor (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiPosticipo del turno numero 29 di Superlig turca che vede l’Eyupspor impegnato in casa contro il Samsunspor.

Levante-Getafe (lunedì 13 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Granotas ospitano gli AzulonesL’ultima partita della giornata si giocherà al Ciutat de Valencia e vedrà protagoniste il Levante e il Getafe: sarà il posticipo che chiuderà il...