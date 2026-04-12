Siria i cristiani celebrano la Pasqua ortodossa a Damasco

Domenica, decine di fedeli si sono riuniti a Damasco per celebrare la Pasqua ortodossa, nonostante la presenza di timori tra i cristiani siriani. La cerimonia si è svolta in diverse chiese della città, con le strade che hanno visto un afflusso di persone in occasione della festività religiosa. La celebrazione ha rappresentato un momento di ritrovo per la comunità cristiana locale, in un contesto segnato da tensioni e insicurezze.

(LaPresse) Domenica decine di fedeli si sono riuniti per celebrare la Pasqua ortodossa a Damasco in Siria, ma per molti cristiani siriani questa Pasqua è segnata dalla paura. Nel corso dell’ultimo anno nel paese le tensioni sono aumentate, con il riaccendersi delle violenze settarie, iniziate alla caduta del leader di lunga data Bashar Assad due anni fa. L’estate scorsa, un uomo ha aperto il fuoco e poi ha fatto esplodere un giubbotto imbottito di esplosivo all’interno di una chiesa greco-ortodossa a Dweil’a, alla periferia della capitale, mentre era piena di persone in preghiera, uccidendo almeno 25 persone e ferendone decine. I cristiani costituivano circa il 10% della popolazione siriana prebellica di 23 milioni di persone.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siria, i cristiani celebrano la Pasqua ortodossa a Damasco Egitto, i cristiani copti celebrano la Pasqua ortodossa al Cairo(LaPresse) Sabato sera i cristiani copti egiziani si sono riversati nelle chiese per partecipare alle funzioni della Pasqua ortodossa. Siria, il cardinale Zenari lascia DamascoIl cardinale Mario Zenari ha presentato la rinuncia all’incarico di nunzio apostolico a Damasco per raggiunti limiti di età, dopo circa diciassette...