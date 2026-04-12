Sinner Vs Alcaraz a Montecarlo temi tattici e gli scherzi della statistica

A Montecarlo si è disputato il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due giovani talenti del tennis internazionale. La sfida ha suscitato attenzione per le strategie adottate in campo e per le analisi statistiche che hanno accompagnato l'incontro. Entrambi i giocatori hanno mostrato diverse tattiche nel corso della partita, mentre i dati raccolti hanno rivelato alcune curiosità sulle loro prestazioni. La partita ha rappresentato un momento importante per il circuito sulla terra battuta.

AGI - Ci sono rivalità che si costruiscono negli anni. Quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si è costruita partita per partita, punto per punto, fino ad arrivare a una parità che fa la gioia degli amanti delle statistiche (o della cabala): entrambi hanno vinto 26 titoli nel circuito, entrambi hanno trascorso 66 settimane al numero 1 del ranking ATP, e — fatto quasi impossibile da credere — entrambi hanno conquistato esattamente 1.651 punti nei loro scontri diretti. Oggi a Montecarlo, nella finale del Masters 1000 del Principato, quel pareggio si romperà. Qualcuno tornerà a casa con in bacheca 27 titoli ATP e il numero 1 del mondo che vale anche la 67esima settimana in vetta (e ne seguirano inevitabilmente altre).🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sinner Vs Alcaraz a Montecarlo, temi tattici e gli "scherzi" della statistica Montecarlo, tutti gli orari: ecco quando debuttano Sinner e AlcarazJannik Sinner debutterà domani nel torneo singolare dell'Atp 1000 di Montecarlo sfidando il francese Humbert. Sinner-Alcaraz: la statistica folle che stordisce il tennis mondialeLe corti di Montecarlo si preparano a ospitare uno scontro che trascende la semplice competizione sportiva, alimentato da un equilibrio matematico...