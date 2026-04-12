Sinner vince Montecarlo 2026 | batte Alcaraz 7-6 6-3 27° titolo e ritorno al numero uno del mondo

Jannik Sinner ha conquistato il titolo a Montecarlo 2026, battendo in finale per 7-6 6-3 Carlos Alcaraz. Questa vittoria rappresenta il suo 27esimo torneo vinto in carriera e gli permette di tornare al numero uno del mondo. È il quarto Masters 1000 consecutivo per l’altoatesino dopo aver vinto Parigi, Indian Wells e Miami. Per la prima volta sulla terra battuta, Sinner ottiene un grande risultato che lo colloca tra i protagonisti di questa superficie.

L’altoatesino vince il quarto Masters 1000 consecutivo dopo Parigi, Indian Wells e Miami. Primo Big Title sulla terra battuta per Jannik, che entra nella storia: dopo il Sunshine Double, anche Montecarlo nella stessa stagione. Lo aveva fatto solo Djokovic nel 2015 Jannik Sinner è il campione del Masters 1000 di Montecarlo 2026. L’altoatesino batte Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6 (5) 6-3 in due ore e 15 minuti di gioco sulla terra rossa del Principato di Monaco, conquistando il 27° titolo della sua carriera e tornando al primo posto della classifica ATP. Si tratta dell’ottavo titolo Masters 1000 per Sinner, il quarto consecutivo dopo Parigi indoor, Indian Wells e Miami.🔗 Leggi su Sportface.it

Atp Montecarlo, Jannik Sinner batte Alcaraz 7-6/6-3 e vince il Masters 1000, l’altoatesino tornato numero 1 al mondo - VIDEOSinner ha battuto Alcaraz e si riprende il primo posto nella classifica mondiale ATP.

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