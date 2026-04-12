Sinner trionfa a Monte Carlo e ritorna a essere il numero 1 del mondo

Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Monte Carlo, il suo primo titolo importante sulla terra battuta. La finale si è conclusa con la sua vittoria, portandolo a tornare al primo posto della classifica mondiale. L’evento si è svolto sulla terra rossa e rappresenta una tappa significativa nel percorso professionale del tennista italiano.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un successo storico sulla terra rossa. Jannik Sinner conquista il titolo al Masters 1000 di Monte Carlo, centrando il primo grande traguardo della sua carriera sulla terra battuta. Un risultato che segna una tappa fondamentale nel suo percorso, dimostrando la sua crescita anche su una superficie tradizionalmente più complessa. Vittoria in finale contro Alcaraz. In finale, l’azzurro supera Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3, al termine di una sfida intensa durata due ore e quindici minuti. Un match solido e ben gestito da Sinner, capace di imporsi nei momenti decisivi. Ritorno in vetta al ranking mondiale. Grazie a questo successo, Sinner torna a occupare la posizione di numero 1 del ranking ATP, confermando il suo status tra i protagonisti assoluti del tennis internazionale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sinner trionfa a Monte Carlo e ritorna a essere il numero 1 del mondo Leggi anche: Jannik Sinner ha vinto il torneo di Monte Carlo e tornerà numero uno al mondo Sinner numero 1 al mondo nel ranking ATP al posto di Alcaraz: cosa serve tra Miami e Monte CarloSinner conquista la finale del Miami Open contro Lehecka e riduce drasticamente il gap dallo spagnolo nel ranking ATP. LAILA E SINNER AVVISTATI A MONTE CARLO — INSIEME PRIMA DEL TORNEO