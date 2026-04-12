Sinner torna primo in classifica quanto può restarci e dove rischia di più

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Monte-Carlo battendo in finale Carlos Alcaraz e da lunedì torna a essere il numero uno del ranking mondiale. La vittoria rappresenta un risultato importante nella sua carriera e gli permette di occupare nuovamente la prima posizione. La sua permanenza in vetta dipenderà dai prossimi tornei e dai risultati degli altri giocatori in classifica.

Jannik Sinner si prende Monte-Carlo, batte Carlos Alcaraz in finale e da lunedì torna anche numero 1 del mondo. Nel Principato l’azzurro ha firmato un successo pesantissimo, imponendosi 7-6(5), 6-3 contro lo spagnolo e conquistando il suo primo grande titolo sulla terra del torneo monegasco. Un trionfo che pesa doppio, perché oltre al trofeo vale anche il sorpasso in vetta al ranking ATP. La partita ha raccontato bene la superiorità del campione italiano nei momenti decisivi. Dopo il break iniziale incassato nel primo set, Sinner ha rimesso subito ordine, ha portato a casa il tie-break e poi ha allungato nel secondo parziale, lasciando ad Alcaraz solo sprazzi del suo tennis.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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