Sinner torna numero 1 del mondo come cambia ranking dopo trionfo Montecarlo

Oggi, domenica 12 aprile, il tennista italiano ha raggiunto di nuovo la posizione numero uno del ranking Atp dopo aver vinto il torneo di Montecarlo. La sua vittoria ha portato a un aggiornamento della classifica mondiale, che ora vede Sinner in testa davanti ad altri giocatori. L'evento ha causato un cambio di posizione tra i principali tennisti e ha consolidato la sua presenza ai vertici del circuito internazionale.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna numero 1 nel ranking Atp. Oggi, domenica 12 aprile, il tennista azzurro ha battuto Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, imponendosi in due set 7-6 (5), 6-3 e conquistando il terzo torneo consecutivo dopo Indian Wells e Miami, che gli avevano permesso di completare uno storico Sunshine Double. Il trionfo sul rivale spagnolo però assume un sapore diverso perché segna il sorpasso di Sinner proprio su Alcaraz al primo posto del ranking Atp, tornando sul trono dopo 66 settimane. Alcaraz arrivava infatti al torneo difendendo i 1000 punti conquistati grazie al trionfo dello scorso anno, mentre l'azzurro non aveva potuto giocare a causa della sospensione per il caso Clostebol.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Sinner-Alcaraz, Jannik trionfa a Montecarlo e torna numero uno del mondo: come cambia il ranking Atp Leggi anche: Trionfo Sinner a Montecarlo: Alcaraz battuto, l’azzurro torna numero 1 al mondo