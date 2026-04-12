Sinner sbanca Montecarlo torna numero 1 | Alcaraz battuto sul suo ‘terreno’ ‘Classifica secondaria’

Jannik Sinner si è aggiudicato il torneo Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo Carlos Alcaraz in due set (7-6, 6-3). Con questa vittoria, l'italiano ha riconquistato la posizione numero uno nel ranking mondiale. La finale si è svolta sulla terra battuta, considerata il terreno preferito di Alcaraz, e ha visto Sinner prevalere in un match molto combattuto. La vittoria ha portato Sinner al vertice della classifica ATP, superando l'avversario in finale.

Una vittoria che pesa più di una classifica.. Jannik Sinner conquista il Masters 1000 di Montecarlo battendo Carlos Alcaraz in due set (7-6, 6-3) e torna numero uno del mondo, ma il senso del suo trionfo va ben oltre il ranking. Perché questa è la vittoria della maturità sulla terra rossa, la superficie che più gli aveva resistito. Il successo contro Alcaraz: livello altissimo e gestione mentale. La finale contro Alcaraz è stata una partita vera, dura, giocata su ritmi altissimi e condizionata da un vento fastidioso e imprevedibile. Sinner lo ha sottolineato subito: “Oggi si è visto un tennis di livello molto alto da parte di entrambi, nonostante il vento che continuava a cambiare”.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sinner sbanca Montecarlo, torna numero 1: Alcaraz battuto sul suo ‘terreno’, ‘Classifica secondaria’ Leggi anche: Sinner numero uno in classifica ATP, battuto Alcaraz a Montecarlo Sinner numero uno del mondo: battuto Alcaraz in due set nella finale di MontecarloMONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Bravo Jannik, ce l’hai fatta! Sinner vince il Masters 1000 di Montecarlo 2026 e torna numero uno del mondo, ossia...