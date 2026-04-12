Sinner numero uno in classifica ATP battuto Alcaraz a Montecarlo

Jannik Sinner ha vinto il match contro Carlos Alcaraz in due set durante il torneo di Montecarlo, conquistando così la prima posizione nella classifica ATP. La partita si è conclusa con una vittoria netta per l’italiano, che ha ottenuto un risultato importante in questa manifestazione. Nonostante la vittoria, Sinner ha mancato il record personale durante la competizione.

Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz in due set ed è primo in classifica ATP. Terzo successo di fila in un Master a 1000 per il tennista italiano che torna al primo posto in classifica in un 2026 che, dopo il ko agli Australian Open, è stato perfetto. Ora nuovi tornei sulla terra per Sinner che può allungare ancora di più sul rivale di sempre. Partita con poca storia quella odierna con l’altoatesino che non ha avuto grandi problemi nel regolare lo spagnolo che, dopo la vittoria negli AO sembra aver perso il suo smalto. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Chi è il più giovane...🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sinner numero uno in classifica ATP, battuto Alcaraz a Montecarlo Sinner numero uno del mondo: battuto Alcaraz in due set nella finale di MontecarloMONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Bravo Jannik, ce l’hai fatta! Sinner vince il Masters 1000 di Montecarlo 2026 e torna numero uno del mondo, ossia... Atp Montecarlo, Sinner in semifinale e torna numero uno (se perde Alcaraz)Jannik Sinner accede alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, il primo stagionale sulla terra rossa. 13 Straight Wins! Sinner Enters Federer Territory With Brutal Monte Carlo Statement