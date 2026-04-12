Sinner n1 al mondo ma può durare solo una settimana? Alcaraz può piazzare il contro-sorpasso

Jannik Sinner si è aggiudicato la vittoria nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, battendo Carlos Alcaraz. Con questa vittoria, Sinner ha raggiunto la prima posizione nella classifica mondiale ATP. Tuttavia, il rischio di perdere il primato in classifica è dietro l'angolo, dato che Alcaraz potrebbe recuperare punti e superarlo nelle prossime settimane. La situazione resta aperta fino all'aggiornamento ufficiale della classifica.

Jannik Sinner svetta al comando con 13.400 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 160 lunghezze nei confronti di Carlos Alcaraz, che insegue a quota 13.240 punti. Ora l’azzurro si godrà un periodo di riposo dopo aver inanellato cinque settimane di trionfi (Sunshine Double e sigillo in Riviera), mentre lo spagnolo andrà a giocare il torneo ATP 500 di Barcellona. Il terzo regno di Jannik Sinner potrebbe durare solo una settimana, perché Carlos Alcaraz ha la possibilità di operare il contro sorpasso. Lo spagnolo dovrà difendere una cambiale da 330 punti derivante dalla finale raggiunta dodici mesi fa sul mattone tritato catalano, quando perse contro il danese Holger Rune: se dovesse riuscire a vincere il torneo ne porterebbe a casa 500, andrebbe in saldo positivo di 170 e si isserebbe così a 13.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner n.1 al mondo, ma può durare solo una settimana? Alcaraz può piazzare il contro-sorpasso Sinner accorcia su Alcaraz: a Montecarlo può scattare il sorpasso. Paolini ottava nel WTAIl doppio trionfo sul cemento americano ridisegna il ranking ATP: Zverev terza, Musetti stabile quinto, Cobolli nuovo best ranking. Sinner può tornare numero 1 al Mondo: la rincorsa ad Alcaraz entra nel vivoLa corsa al vertice del tennis mondiale si riapre, e ora Jannik Sinnervede concretamente il ritorno al numero uno del ranking ATP.