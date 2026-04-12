Sinner n1 al mondo ma può durare solo una settimana? Alcaraz ha l’immediata occasione di contro-sorpasso

Jannik Sinner si è aggiudicato la vittoria nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo Carlos Alcaraz. Con questa vittoria, Sinner ha raggiunto la prima posizione nella classifica mondiale. Tuttavia, Alcaraz ha già l’opportunità di riprendersi la vetta in caso di vittoria nel prossimo torneo. La classifica si aggiornerà quindi a breve, a seconda dei risultati delle prossime partite.

Jannik Sinner svetta al comando con 13.400 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 160 lunghezze nei confronti di Carlos Alcaraz, che insegue a quota 13.240 punti. Ora l’azzurro si godrà un periodo di riposo dopo aver inanellato cinque settimane di trionfi (Sunshine Double e sigillo in Riviera), mentre lo spagnolo andrà a giocare il torneo ATP 500 di Barcellona. Il terzo regno di Jannik Sinner potrebbe durare solo una settimana, perché Carlos Alcaraz ha la possibilità di operare il contro sorpasso. Lo spagnolo dovrà difendere una cambiale da 330 punti derivante dalla finale raggiunta dodici mesi fa sul mattone tritato catalano, quando perse contro il danese Holger Rune: se dovesse riuscire a vincere il torneo ne porterebbe a casa 500, andrebbe in saldo positivo di 170 e si isserebbe così a 13.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner n.1 al mondo, ma può durare solo una settimana? Alcaraz ha l’immediata occasione di contro-sorpasso Leggi anche: Sinner n.1 al mondo, ma può durare solo una settimana? Alcaraz può piazzare il contro-sorpasso Leggi anche: Sinner a caccia del n.1 nel ranking ATP: i punti da difendere fino a Parigi. Occasione di sorpasso ad Alcaraz già a Montecarlo! Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz: Incredible Final IN FULL! | Beijing 2024