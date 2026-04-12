Sinner domina Montecarlo e si riprende il mondo | Alcaraz ko e numero 1 ritrovato

Jannik Sinner si aggiudica il Masters 1000 di Montecarlo battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3. La partita è durata 2 ore e 15 minuti. Con questa vittoria, l’italiano torna a occupare la prima posizione nel ranking mondiale. La finale si è svolta sui campi del torneo monaguese, con Sinner che ha superato l’avversario in due set.

Jannik Sinner torna sul trono del tennis mondiale. L’azzurro ha conquistato il Masters 1000 di Montecarlo battendo Carlos Alcaraz in finale con il punteggio di 7-6, 6-3 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Una vittoria che vale doppio: il quarto torneo Masters 1000 consecutivo per il campione altoatesino e il sorpasso sullo spagnolo nella classifica Atp. Per Sinner si tratta del primo grande titolo in carriera conquistato sulla terra rossa, una superficie su cui cercava da tempo la consacrazione definitiva. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Supertennis TV (@supertennistv) Il match si è deciso nel primo set, particolarmente combattuto e concluso al tie-break.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sinner domina Montecarlo e si riprende il mondo: Alcaraz ko e numero 1 ritrovato Leggi anche: Trionfo di Jannik Sinner a Montecarlo: domina in finale contro Alcaraz e torna numero uno al mondo Sinner trionfa a Montecarlo, Alcaraz ko in due set. E' di nuovo il numero 1Jannik Sinner ha vinto per la prima volta il torneo di Montecarlo battendo in finale Carlos Alcaraz in due set, 7-6(5) 6-3.