Sinner discute strategie e rispetto per Alcaraz in vista del Monte-Carlo

Jannik Sinner si prepara alla finale del Monte-Carlo Masters, dove affronterà il suo avversario. Nei giorni precedenti, il tennista ha parlato delle strategie da adottare e ha espresso rispetto per il rivale in vista dell'incontro. La finale si giocherà su campi in terra battuta e rappresenta un importante appuntamento nel circuito ATP. La partita si svolgerà nei prossimi giorni, attirando l'attenzione degli appassionati di tennis.

"> Jannik Sinner raggiunge la finale del Monte-Carlo Masters. Jannik Sinner ha conquistato un posto nella finale del Monte-Carlo Masters per la prima volta, superando Alexander Zverev con un’imponente prestazione. Con un punteggio di 6-1, 6-4, Sinner ha dimostrato un controllo totale e una preparazione impeccabile, avvicinandosi così al trionfo nel suo primo torneo di Masters sulla terra rossa. Questo evento del 2026 rappresenta l’apertura della stagione sul rosso e Sinner ha messo in mostra un tennis di alto livello, eliminando Zverev senza troppe difficoltà. Con questa vittoria, il tennista trentino si avvicina non solo al suo primo titolo a questo livello, ma anche a un possibile ritorno nei primi posti della classifica ATP, attualmente detenuta da Carlos Alcaraz.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sinner discute strategie e rispetto per Alcaraz in vista del Monte-Carlo. Monte-Carlo, Alcaraz risponde a Sinner: 6-1 6-3 a BaezIl numero uno del mondo entra in gara direttamente al secondo turno e non lascia scampo all’argentino. Leggi anche: Alcaraz e Wawrinka si scambiano messaggi in vista di un possibile incontro a Monte-Carlo.