A Montecarlo si disputa la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con in palio la posizione di numero uno del ranking mondiale. L’incontro si gioca sulla terra battuta e si svolge alle ore 15, trasmesso su Sky. Se Sinner vincerà, tornerà a essere il giocatore più classificato al mondo, posizione occupata l’ultima volta nel novembre dell’anno precedente. L’obiettivo principale rimane però la conquista del titolo a Parigi.

Sulla terra (rossa) promessa poggia un trono che vale il giusto, al momento, ma può cambiare tutto. Se oggi Jannik Sinner batterà Carlos Alcaraz nella finale di Montecarlo (ore 15 su Sky) tornerà ad occupare la poltrona del numero uno al mondo, dalla quale manca dal 10 novembre dell’anno scorso. Di fronte ci sarà l’eterno rivale con cui Jannik sta segnando un’era, perché l’ultimo ’estraneo’ a fregiarsi del numero 1 è stato Djokovic nel giugno di due anni fa, dopo è stata una diarchia alla quale hanno bussato a turno aspiranti terzi incomodi, venendo sempre respinti con perdite. Come è successo ieri per l’ennesima volta a Zverev, battuto 6-1, 6-4 in un’ora e 22 minuti che hanno regalato la prima finale in ’casa, nel Principato dove risiede, all’altoatesino.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner-Alcaraz, una poltrona per due. A Montecarlo è in palio il trono. Ma il vero obiettivo è Parigi

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