Sinner-Alcaraz oggi in tv Finale ATP Montecarlo 2026 | orario streaming palinsesto TV8

Oggi, domenica 12 aprile, si disputa la finale del torneo ATP di Montecarlo, a cui partecipano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La partita si terrà sulla terra rossa del Country Club del Principato e sarà trasmessa in diretta televisiva. Il match tra i due tennisti rappresenta il confronto conclusivo del torneo e sarà disponibile anche in streaming su alcuni canali. La finale si svolgerà nel pomeriggio e sarà visibile sul palinsesto di TV8.

Oggi, domenica 12 aprile, la finale tanto attesa andrà in scena a Montecarlo. Sulla terra rossa del Country Club del Principato Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si affronteranno per stabilire a chi spetti il titolo del prestigioso torneo monegasco. Un risultato che avrà ripercussioni rilevanti anche sul primato della classifica mondiale. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ DALLE 15.00 Sfida, quindi, su più fronti e in cui Alcaraz si presenta da favorito per quanto fatto vedere nei precedenti. Sarà la diciassettesima sfida tra loro, la prima nel 2026. L’iberico è avanti 10-6, con Jannik che ha vinto l’ultimo confronto giocato lo scorso anno nella finale delle ATP Finals di Torino in due set.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Alcaraz oggi in tv, Finale ATP Montecarlo 2026: orario, streaming, palinsesto TV8 Leggi anche: Sinner-Alcaraz oggi, Finale ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming Sinner-Zverev oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streaming, differita TV8Oggi, sabato 11 aprile, Jannik Sinner giocherà la semifinale del Masters1000 di Montecarlo contro il tedesco Alexander Zverev.