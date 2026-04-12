Sinner-Alcaraz oggi Finale ATP Montecarlo 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 12 aprile, si disputerà la finale del torneo ATP di Montecarlo sul campo in terra rossa del Country Club. La partita vedrà protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, entrambi qualificati per l’ultimo incontro della manifestazione. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, con orari e programmi specifici che saranno comunicati dai rispettivi canali di diffusione.

Oggi, domenica 12 aprile, la finale tanto attesa andrà in scena a Montecarlo. Sulla terra rossa del Country Club del Principato Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si affronteranno per stabilire a chi spetti il titolo del prestigioso torneo monegasco. Un risultato che avrà ripercussioni rilevanti anche sul primato della classifica mondiale. Sfida, quindi, su più fronti e in cui Alcaraz si presenta da favorito per quanto fatto vedere nei precedenti. Sarà la diciassettesima sfida tra loro, la prima nel 2026. L’iberico è avanti 10-6, con Jannik che ha vinto l’ultimo confronto giocato lo scorso anno nella finale delle ATP Finals di Torino in due set.🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sinner-Alcaraz oggi, Finale ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026: orario, programma in chiaro, streamingJannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 12 aprile (ore 15.

Alcaraz-Bublik oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingNell’incontro valevole per i quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra,...

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