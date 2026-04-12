Sinner-Alcaraz oggi Finale ATP Montecarlo 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, domenica 12 aprile, si disputerà la finale del torneo ATP di Montecarlo sul campo in terra rossa del Country Club. La partita vedrà protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, entrambi qualificati per l’ultimo incontro della manifestazione. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, con orari e programmi specifici che saranno comunicati dai rispettivi canali di diffusione.

Oggi, domenica 12 aprile, la finale tanto attesa andrà in scena a Montecarlo. Sulla terra rossa del Country Club del Principato Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz si affronteranno per stabilire a chi spetti il titolo del prestigioso torneo monegasco. Un risultato che avrà ripercussioni rilevanti anche sul primato della classifica mondiale. Sfida, quindi, su più fronti e in cui Alcaraz si presenta da favorito per quanto fatto vedere nei precedenti. Sarà la diciassettesima sfida tra loro, la prima nel 2026. L’iberico è avanti 10-6, con Jannik che ha vinto l’ultimo confronto giocato lo scorso anno nella finale delle ATP Finals di Torino in due set.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Alcaraz oggi, Finale ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026: orario, programma in chiaro, streamingJannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 12 aprile (ore 15. Alcaraz-Bublik oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingNell’incontro valevole per i quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra,... One Point Slam | Australian Open 2026